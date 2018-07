PSG vence com gol de Marquinhos e 'dorme' na liderança do Francês

PARIS - O Paris Saint-Germain fez o seu papel neste sábado na oitava rodada do Campeonato Francês ao derrotar, em casa, no Parc des Princes, o Toulouse por 2 a 0, com um gol do zagueiro brasileiro Marquinhos. O resultado deixou o time na liderança do torneio nacional, mesmo que de forma provisória.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain chegou aos 18 pontos e colocou pressão no Monaco, que vai enfrentar o Reims, domingo, fora de casa, e tentará recuperar a liderança - está com 17 pontos. A pontuação do Monaco é a mesma do terceiro Olympique de Marselha, que venceu o Lorient por 2 a 0, fora de casa, com gols de Valbuena e Ayew.

Neste sábado, o Paris Saint-Germain começou a partida com os brasileiros Maxwell, Lucas e Marquinhos, além de Thiago Motta, como titulares. E foi o zagueiro quem abriu o placar. Aos 41 minutos, após cobrança de falta de Thiago Motta, Verratti desviou e Ahamada fez a defesa. O rebote, porém, ficou com Marquinhos, que só precisou tocar para as redes, com o goleiro caído.

Na etapa final, o Paris Saint-Germain definiu a sua vitória em pênalti sofrido por Cavani, que começou a partida no banco de reservas. O próprio atacante uruguaio executou a cobrança e marcou o segundo gol do seu time.

Agora, o Paris Saint-Germain volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Na próxima quarta-feira, o time vai receber o Benfica, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. Na estreia, o time goleou o Olympiacos por 4 a 1.