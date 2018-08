PSG vence com gols de Neymar, Mbappé e Cavani e segue 100% no Francês

Com gols de Cavani, Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Angers por 3 a 1, em partida realizada no Parque dos Príncipes, neste sábado. O PSG manteve 100% de aproveitamento após três rodadas no Campeonato Francês, chegando aos nove pontos. Já o Angers vive situação oposta e ainda não pontuou. Assim, está na zona de rebaixamento da competição.

Com assistência de Neymar, que fez cruzamento, Cavani abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, Mangani cobrou uma pênalti, cometido por Kehrer, que fez a sua estreia no PSG neste sábado, e igualou o placar.

Já na segunda etapa da partida, foi a vez de Mbappé e Neymar deixarem as suas marcas na vitória do time de Paris. No primeiro deles, aos cinco minutos, o francês completou com um sem-pulo um cruzamento de Di María. Aos 20, foi a vez de Neymar marcar após receber passe de Mbappé.

O técnico Thomas Tuchel escalou uma formação bastante ofensiva na volta de Cavani, que ficou cerca de dois meses afastado dos gramados por causa de uma lesão sofrida quando defendia a seleção uruguaia na Copa do Mundo da Rússia.

E o trio de ataque brilhou no primeiro jogo em que atuou junto nesta temporada, tendo, também, o auxílio do argentino Di María. Além disso, Neymar atuou um pouco mais recuado, enquanto Marquinhos foi improvisado como volante e Thiago Silva se manteve entre os titulares da zaga.

Já uma estrela do PSG ficou de fora da partida deste sábado. O goleiro Buffon deu lugar a Areola no time titular e acompanhou a vitória do banco de reservas. A justificativa do técnico Thomas Tuchel sobre a decisão foi de que o reserva precisava de ritmo de jogo.

Antes do confronto, Cavani e Neymar foram premiados pela atuação na temporada passada do Campeonato Francês. O uruguaio foi o artilheiro com 28 gols, enquanto o brasileiro foi quem mais deu assistências - 13 -, mesmo tendo se lesionado em fevereiro.

O próximo compromisso do PSG será em 1º de setembro, contra o Nimes, pela quarta rodada do Campeonato Francês. No mesmo dia, o Angers recebe o Lille.