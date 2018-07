PSG vence e deixa Bordeaux mais longe do título francês O Bordeaux aumentou a sua má fase e ficou mais distante da luta pelo bicampeonato nacional. Neste sábado, a equipe perdeu para o Paris Saint-Germain por 3 a 1, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Francês. Com isso, está apenas em quinto lugar, com 56 pontos, três atrás do líder Olympique de Marselha. O PSG está na 11ª posição, com 44 pontos.