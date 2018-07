PSG vence fora e encosta no líder Nice no Campeonato Francês

Após empatar com o Olympique de Marselha, na rodada passada, o Paris Saint-Germain voltou a vencer nesta sexta-feira. Na abertura da 11ª rodada, o time da capital foi até Lille para derrotar o anfitrião por 1 a 0. O resultado deixou o PSG novamente perto do líder Nice na tabela.

Com a vitória, o PSG chegou aos 23 pontos e retomou a segunda colocação. Está atrás somente do Nice, do atacante Mario Balotelli, com 26 pontos. Mas o Monaco, que caiu para o terceiro lugar nesta sexta, pode recuperar o posto se vencer no decorrer da rodada. A equipe tem 22 pontos.

O único gol da partida saiu no segundo tempo. Di Maria cruzou da esquerda e Cavani, quase na pequena área, dominou bonito no peito e fuzilou para as redes, aos 20 minutos. Foi o 10º gol do atacante uruguaio na competição, em dez jogos disputados. Ele é o artilheiro disparado do Francês.

Após o triunfo desta sexta, o PSG volta a campo pelo Francês no próximo domingo para enfrentar o Rennes, em casa, no Parque dos Príncipes.