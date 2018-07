PSG vence Metz, volta a se isolar no topo e fica mais perto do tri na França O Paris Saint-Germain deu um novo passo, nesta terça-feira, para conquistar o tri do Campeonato Francês. O time venceu o Metz por 3 a 1, em casa, e voltou a se isolar na liderança da competição, com 71 pontos, três à frente do vice-líder Lyon, a quatro rodadas do fim do torneio.