PSG vence Montpellier com tranquilidade e assume liderança provisória do Francês

O Paris Saint-Germain fez sua parte neste sábado e, em casa, com certa tranquilidade, derrotou o Montpellier por 2 a 0, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês. O uruguaio Edinson Cavani e o argentino Angel Di María anotaram os gols do triunfo.

Resta agora ao Paris Saint-Germain torcer contra o Monaco. A equipe parisiense assumiu provisoriamente a liderança da competição com 80 pontos, três a mais do que o adversário, que tem dois jogos a menos e pode retomar a primeira posição neste domingo, quando duela com o Lyon fora de casa.

Contando com uma inspirada atuação de seu trio ofensivo sul-americano - Cavani, Di María e Pastore -, o Paris Saint-Germain até viu o Montpellier começar melhor, mas melhorou a partir dos 15 minutos e até chegou a marcar aos 18. O gol de cabeça do atacante uruguaio, contudo, estava impedido e foi corretamente anulado.

A pressão, então, aumentou de vez. O time mandante criou boas oportunidades aos 22, 23 e 26, sempre com participação decisiva do trio ofensivo, até abrir o placar aos 28: após boa troca de passes envolvendo Di María e Maxwell, Matuidi cruzou rasteiro e Cavani apareceu na pequena área para empurrar ao gol vazio.

Em desvantagem, o Montpellier melhorou novamente e passou a pressionar em busca do empate. Mas, depois de terminar bem o primeiro tempo, logo aos três da etapa final, a equipe visitante saiu jogando errado, Cavani recebeu de Matuidi e deu belo passe de letra. Da entrada da área, com classe, Di María acertou o ângulo e praticamente definiu o jogo.

A partida seguiu movimentada, mas o Montpellier não conseguiu descontar. Di María, já no fim, saiu aplaudido para a entrada do brasileiro Lucas, que teve pouco tempo para criar qualquer jogada. Ainda assim, o PSG segurou o resultado e aumentou a pressão sobre o Monaco para este domingo.