PSG vence outra em casa e abre 8 pontos na ponta do Campeonato Francês

PARIS- Depois de empatar com o Monaco, fora de casa, no fim de semana passado, o Paris Saint-Germain voltou a abrir folga na liderança do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, no Parque dos Príncipes, contou com mais um gol do sueco Ibrahimovic para vencer o Valenciennes por 3 a 0.

Assim, chegou aos 58 pontos na classificação, oito a mais que o Monaco, segundo colocado, que no sábado joga fora de casa contra o Bastia. Por outro lado, o Valenciennes continua na zona de rebaixamento pelo menos por mais uma rodada, com 21 pontos, no antepenúltimo lugar.

Com Lucas, Alex e Maxwell no banco de reservas, mas Thiago Silva e Marquinhos entre os titulares, o PSG abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Ibrahimovic bateu falta na barreira, mas ela sobrou para Lavezzi, livre no meio da área, fazer 1 a 0.

Já na segunda etapa, aos 5 minutos, o PSG tentou pela direita, depois pela esquerda, até que Cabaye chutou mascado. Ibrahimovic, oportunista, estava na pequena área para bater bonito na bola, para o chão, e fazer o seu 20.º gol no Francês. Assim, já tem sete a mais que o companheiro Cavani, que está machucado e é o segundo da artilharia. Dois minutos depois, Kagelmacher, contra, fechou a contagem.