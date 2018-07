PSG vence Reims e assume ponta provisória do Francês O poderoso Paris Saint-Germain venceu sua quinta partida no Campeonato Francês e assumiu a liderança provisória da competição, neste sábado. Atuando em casa, o time da capital derrotou o Reims por 1 a 0, pela nona rodada, e chegou aos 19 pontos, mesmo número do Olympique de Marselha.