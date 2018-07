PSG visita Rennes e só empata no Campeonato Francês

Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain ainda não conseguiu engrenar na atual edição do Campeonato Francês. Apesar de ainda estar invicto em cinco rodadas, soma três empates. O terceiro aconteceu neste sábado, quando visitou o Rennes e ficou no 1 a 1.

Agora com nove pontos, o PSG está em segundo lugar no campeonato, apenas um atrás do líder Bordeaux, que joga neste domingo pela quinta rodada. Já o Rennes chegou neste sábado aos oito pontos e ocupa a terceira colocação, logo atrás do rival da capital.

Como Thiago Silva e David Luiz se recuperam de lesão, o PSG teve três brasileiros entre os titulares neste sábado: o zagueiro Marquinhos, o lateral-esquerdo Maxwell e o meia-atacante Lucas - o volante Thiago Motta, naturalizado italiano, também jogou.

Substituto dos brasileiros na zaga, Camara abriu o placar para o PSG, ao completar cruzamento dentro da área aos 43 minutos. O empate do Rennes veio no segundo tempo: aos 10, o atacante Ntep, que tinha entrado um pouco antes, deixou tudo igual.