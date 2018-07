PSG volta a decepcionar e fica no 0 a 0 com o Evian pelo Francês

O Paris Saint-Germain ainda não conseguiu engrenar como gostaria neste início de Campeonato Francês. Atuando fora de casa e desfalcado de Ibrahimovic, o atual bicampeão nacional não conseguiu passar de um 0 a 0 com o então lanterna Evian, fora de casa, nesta sexta-feira, na abertura da terceira rodada da competição.

Esse foi o segundo empate em três jogos da badalada equipe, que agora soma cinco pontos e assumiu provisoriamente a terceira posição da tabela, que tem St. Etienne e Bordeaux empatados na ponta, com seis pontos cada um após vencerem as suas duas primeiras partidas no torneio.

Ibrahimovic não pôde estar em campo diante do Evian porque se machucou na partida contra o Bastia, no final de semana passado. Sem poder contar com o astro sueco, o técnico Laurent Blanc escalou Lucas ao lado de Cavani e Pastore no ataque, mas o trio não funcionou, sendo que o brasileiro acabou substituído pelo argentino Lavezzi na parte final do segundo tempo.

O resultado diante do PSG fez o Evian deixar a lanterna e assumir também de forma provisória a 18ª colocação, com apenas um ponto ganho somado em três partidas. Sem pontuar nos seus dois primeiros jogos, Lens e Monaco dividem a última colocação.

Recém-contratado pelo PSG, David Luiz voltou a formar dupla de zaga titular com Marquinhos. Com o titular Thiago Silva afastado por lesão, os dois brasileiros tiveram nova chance de ganhar entrosamento atuando juntos e ao menos ajudaram o time ao não levar gols fora de casa.

Já o volante Cabaye foi o destaque negativo do PSG. O jogador, que já tinha cartão amarelo, acabou expulso ao dar um carrinho imprudente em um rival aos 17 minutos do segundo tempo, deixando a sua equipe com um homem a menos em campo.