PSG x Amiens: transmissão, horário e data da partida pelo Campeonato Francês

Paris Saint-Germain e Amiens se enfrentam neste sábado, às 16h45 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo e será realizada no Parque dos Príncipes, em Paris.

Assistir a PSG x Amiens ao vivo online

O confronto será transmitido pela plataforma de streaming de esportes DAZN. Além disso, o Estado fará transmissão em tempo real.

Informações dos times

O PSG é o líder do Campeonato Francês com folga, com 42 pontos, sete a mais do que o Olympique de Marselha, segundo colocado. A equipe de Paris venceu os últimos cinco jogos na competição.

Já o Amiens está perto da zona de rebaixamento. O time ocupa a 17ª colocação, com 17 pontos. A equipe não vence há cinco rodadas, com um empate e quatro derrotas.