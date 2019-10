PSG x Angers: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Favorito ao título e time sensação do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain e Angers se enfrentam neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 9ª rodada. É possível assistir a partida ao vivo pelo DAZN. O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Francês

Com Neymar em evolução a cada dia e embalado com a vitória sobre o Galatasaray na Liga dos Campeões, o PSG lidera o Campeonato Francês com 18 pontos, mas vê o surpreendente Angers na cola, em segundo lugar, com dois pontos a menos.

Últimos jogos do PSG

1/10 Galatasaray-TUR 0 x 1 PSG (Liga dos Campeões)

28/9 Bordeaux 0 x 1 PSG (Francês)

25/9 PSG 0 x 2 Reims (Francês)

22/9 Lyon 0 x 1 PSG (Francês)

18/9 PSG 3 x 0 Real Madrid (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Angers (todos pelo Francês)

28/9 Angers 1 x 1 Amiens

25/9 Toulouse 0 x 2 Angers

22/9 Angers 4 x 1 Saint-Étienne

13/9 Lille 2 x 1 Angers

31/8 Angers 2 x 0 Dijon