PSG x Dijon: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Francês

Paris Saint-Germain e Dijon se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Parc des Princes, em Paris, pela 37ª rodada do Campeonato Francês.

PSG e Dijon terá transmissão ao vivo online pelo DAZN.

Já campeão, o PSG inicia a rodada na liderança, com 88 pontos, enquanto o Dijon é o 19º colocado, com 31 pontos. Na última rodada, o Paris Saint-Germain bateu o Angers por 2 a 1. O Dijon ganhou do Strasbourg pelo mesmo placar.

Neymar não estará em campo. O brasileiro foi suspenso pela Federação Francesa de Futebol (FFF) por três partidas por ter agredido um torcedor que o provocou após a derrota nos pênaltis na final da Copa da França, em 27 de abril, contra o Rennes. Neymar também não vai atuar na Supercopa da França, que será disputada em Shenzhen (China).