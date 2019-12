Onde assistir PSG x Galatasaray pela Liga dos Campeões

PSG x Galatasaray jogam nesta quarta-feira pela sexta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. A partida será realizada às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão em tempo real e online.

Onde assistir PSG x Galatasaray

O torcedor pode assistir ao jogo online através do Facebook do Esporte Interativo e o Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida.

O PSG já está classificado como líder do grupo com 13 pontos. O Real Madrid aparece em segundo com 8, seguido pelo Brugge com 3 e o Galatasaray soma apenas dois pontos. A equipe de Neymar e Mbappé empatou com o Real Madrid na rodada passada, enquanto o Galatasaray ficou no 1 a 1 com o Brugge, da Bélgica.