PSG x Guingamp: onde assistir ao vivo o time de Neymar

PSG e Guingamp jogam neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Francês, às 14h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em uma partida que até os torcedores mais otimistas do Guingamp não acreditam que a modesta equipe pode surpreender o time de Neymar e Mbappe.

PSG x Guingamp não terá transmissão para o Brasil. O time de Paris lidera com sobras o Campeonato Francês, com 50 pontos, 13 a mais que o Lille, vice-líder, e ainda tendo dois jogos a mais para disputar. Já o Guingamp é o lanterna, com 14.

Apesar da diferença abissal na tabela, as duas equipes conquistaram resultados positivos na última rodada. O Paris Saint-Germain derrotou, em casa, o Amiens, enquanto o Guingamp bateu o Rennes por 2 a 1.

Veja os jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira

17h45 Lille x Amiens

Sábado

14h PSG x Guingamp

17h Monaco x Strasbourg

17h Nimes x Toulouse

17h Bordeaux x Dijon

17h Reims x Nice

Domingo

12h Rennes x Montpellier

14h Caen x Olympique

14h Angers x Nantes

18h Saint-Etienne x Lyon