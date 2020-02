PSG x Lyon: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Lyon, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, neste domingo, às 17 horas (horário de Brasília), pela 24.ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão para o Brasil apenas pela internet.

Onde assistir PSG x Lyon?

O torcedor pode assistir ao jogo ao vivo pelo canal de streaming DAZN. O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida.

A equipe de Neymar lidera o Campeonato Francês com 58 pontos, 12 a mais que o Olympique de Marselha, o segundo colocado. Já o Lyon aparece em sexto, com 33 e precisa pontuar para não se distanciar ainda mais dos primeiros colocados, que estão na zona de classificação para as competições europeias.

Após o duelo contra o Lyon, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Amiens no próximo dia 15, fora de casa, pela 25.ª rodada do Campeonato Francês.