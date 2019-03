PSG x Manchester United: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

PSG x Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir PSG x Manchester United ao vivo?

PSG x Manchester United será transmitido na página do Esporte Interativo no Facebook e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. A equipe francesa entra em campo com uma enorme vantagem após vencer o jogo de ida, na Inglaterra, por 2 a 0.

Sem Neymar, que estará presente no estádio depois de curtir o carnaval no Brasil, o técnico Thomas Tuchel aposta na boa fase de Kylian Mbappé para avançar às quartas de final. O atacante foi decisivo no jogo de ida no Old Trafford. Cavani é dúvida para o confronto.

Além de uma missão bastante difícil, o técnico Ole Gunnar Solskjaer tem muitos problemas para o jogo com o PSG. Ao todo, o Manchester United terá dez desfalques. Alexis Sánchez, Juan Mata, Ander Herrera, Antonio Valencia, Darmian, Jones, Matic, Martial e Lingard estão lesionados. Pogba, expulso no jogo de ida, completa a lista de ausências.