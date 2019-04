PSG x Monaco: como assistir ao vivo ao jogo que pode dar o título para o time de Neymar

Pela terceira vez seguida, o Paris Saint-Germain entra em campo dependendo apenas de suas forças para garantir o título do Campeonato Francês por antecipação. A equipe de Paris enfrenta o Monaco neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 33ª rodada da competição nacional.

Onde assistir PSG x Monaco ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal online DAZN .

Para ser campeão, o PSG precisa apenas de um empate diante de um adversário que se afastou, mas ainda flerta com a zona de rebaixamento. O PSG tem 81 pontos e com o empate, chegaria aos 82, mesma pontuação que o Lille pode chegar caso vença todos os seus jogos. Porém, a equipe de Neymar e Mbappe levaria vantagem no número de vitórias (26 x 25).

Na primeira oportunidade de ficar com o título, em que precisava vencer para ser campeão, o PSG só empatou com o Strasbourg em 2 a 2, no dia 7. Uma semana depois, quando necessitava apenas de um empate, foi goleado pelo Lille por 5 a 1. E novamente precisando de apenas um ponto, perdeu de virada para o Nantes por 3 a 2, na quarta-feira.

O Monaco vem de três rodadas sem vitórias também - foram dois empates e uma derrota. Com 32 pontos, a equipe do principado tem sete a mais que o Dijon, melhor time na zona da degola e um resultado positivo o deixa em uma situação mais confortável na luta para se manter na elite francesa.

