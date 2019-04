PSG x Nantes: como assistir ao vivo ao jogo francês

Ainda sem Neymar, machucado, o Paris Saint-Germain enfrenta o Nantes em jogo único pela semifinal da Copa da França nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris.

Onde assistir PSG x Nantes?

PSG x Nantes terá transmissão da Fox Sports. O PSG foi o campeão na temporada passada. Tem 12 conquistas ao todo em sua história, e em quatro oportunidades ficou em segundo lugar.

A Copa da França é a competição mais antiga no país. Em campo e na classificação do Campeonato Francês, a diferença do PSG para o Nantes é gigantesca. O time de Neymar lidera o Nacional. O Nantes é apenas 15º. O PSG tem 79 pontos contra 31 do rival.

Para chegar à semifinal, o PSG, com um time misto e grande atuação do argentino Di María, ganhou do Dijon por 3 a 0. Di María fez dois gols.