Paris Saint-Germain x Nantes: onde assistir ao vivo e horário da partida

Paris Saint Germain e Nantes se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Parc des Princes, em um duelo de duas equipes que vivem situações bem diferentes no Campeonato Francês. O PSG lidera com folgas e o Nantes luta para não se aproximar da zona de rebaixamento.

PSG e Nantes não deverá ter transmissão para o Brasil. O time de Paris terá como principal desfalque o atacante Neymar, que ganhou folga antecipada para tratar uma lesão e não atua mais em 2018. Mesmo sem o brasileiro, a tendência é que o líder do Francês com 44 pontos, dez a mais que o vice-líder, Lille, conquiste mais um resultado positivo.

Quanto ao Nantes, a equipe inicia a rodada na 13ª colocação, com 20 pontos, e uma derrota pode deixá-lo perto dos últimos colocados. Na última rodada, a equipe perdeu fora de casa para o Rennes por 2 a 1.