PSG x Napoli: horários e onde assistir ao duelo pela Liga dos Campeões

PSG x Napoli se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube francês aposta na dupla Neymar e Mbappé em campo para conquistar mais um resultado positivo e manter sua sequência de invencibilidade na temporada, enquanto os italianos esperam se manter na liderança do grupo C.

PSG x Napoli terá a transmissão pelo canal TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. O Napoli lidera o grupo com quatro pontos e os franceses aparecem em terceiro com três pontos, com direito a goleada de 6 a 1 sobre o Estrela Vermelha na rodada passada.

O PSG, inclusive tem um início de temporada em que parece ser uma máquina de gols. Em 13 jogos, foram incríveis 49 gols marcados, o que dá uma média de 3,77 gols por jogo. O Napoli apresenta números mais modestos, mas também vem de uma boa vitória por 3 a 0 sobre a Udinese, fora de casa. Na Liga dos Campeões, derrotou o Liverpool por 1 a 0, na última rodada.