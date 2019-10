PSG x Olympique: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Embalado por três goleadas consecutivas e na liderança do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain vai enfrentar neste domingo, às 17 horas (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, o Olympique de Marselha, em clássico pela 11ª rodada. PSG x Olympique terá transmissão ao vivo pelo DAZN. O Estado faz o tempo real da partida.

Com 24 pontos somados em dez jogos, o PSG lidera o Francês. E na terça-feira goleou o Brugge por 5 a 0, na Bélgica, pela Liga dos Campeões da Europa. O Olympique é o quarto colocado do campeonato nacional, com 16 pontos, e venceu o Strasbourg por 2 a 0 no seu compromisso anterior.

Últimos jogos do PSG:

22/10 - Brugge 0 x 5 PSG (Liga dos Campeões)

18/10 - Nice 1 x 4 PSG (Campeonato Francês)

05/10 - PSG 4 x 0 Angers (Campeonato Francês)

01/10 - Galatasaray 0 x 1 PSG (Liga dos Campeões)

28/09 - Bordeuax 0 x 1 PSG (Campeonato Francês)

Últimos jogos do Olympique (todos pelo Campeonato Francês):

20/10 - Olympique 2 x 0 Strabourg

04/10 - Amiens 3 x 1 Olympique

29/09 - Olympique 1 x 1 Rennes

24/09 - Dijon 0 x 0 Olympique

21/09 - Olympique 1 x 1 Montpellier