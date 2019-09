PSG x Real Madrid: Onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões

Paris Saint-Germain x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, pelo Grupo A da Liga dos Campeões. A chave tem ainda Club Brugge, da Bélgica, e Galatasary, da Turquia.

Paris Saint-Germain x Real Madrid terá transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. O Estado também faz o tempo real da partida.

O PSG entra bastante desfalcado para o jogo de estreia da Liga dos Campeões. Além de Neymar, suspenso pela Uefa por ter publicado comentários ofensivos contra os árbitros na eliminação para o Manchester United, Mbappé e Cavani não se recuperaram de lesão e não ficam à disposição do técnico Thomas Tuchel. Julian Draxler e Thilo Kehrer também estão fora de combate.

No Real Madrid, o técnico Zidane também tem problemas para escalar o time. O lateral-esquerdo Marcelo sofreu uma lesão nas costas no jogo com o Levante e foi vetado. A lista de ausências tem ainda Isco, Luka Modric e Asensio.

​AGENDA

TERÇA-FEIRA

NAPOLI X LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND X BARCELONA

QUARTA-FEIRA

PSG X REAL MADRID

ATLÉTICO DE MADRID X JUVENTUS