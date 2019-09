PSG x Reims: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Francês

Com Neymar voltando a ser referência, o Paris Saint Germain enfrenta o Reims nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela sétima rodada do Campeonato Francês.

PSG x Reims terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Como aconteceu na temporada passada, o PSG lidera a competição. A diferença é que desta vez, Neymar começou em baixa, já que tentou ser negociado, mas como não teve êxito, resolveu se recuperar e já voltou a ser uma das referências da equipe, marcando gols e sendo decisivo. Na última rodada, derrotou o Lyon por 1 a 0, fora de casa.

O modesto Reims espera surpreender. A equipe inicia a rodada na 10ª colocação, com oito pontos, e empatou em casa na última rodada com o Monaco. Antes, havia sido derrotado pelo Nantes por 1 a 0.