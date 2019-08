PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e horário da partida 

Paris Saint-Germain e Rennes se enfrentam neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), na final da Supercopa da França. O título, que vale o Troféu dos Campeões, é disputado entre os campeões da Copa da França e o Campeonato Francês e a partida será jogada em Shenzhen, da China.

PSG x Rennes terá transmissão ao vivo pelo canal DAZN (via streaming).

Neymar não poderá atuar na partida. O atacante precisa cumprir um jogo de suspensão pela punição que sofreu após agredir um torcedor na final da Copa da França, contra o próprio Rennes, na temporada passada. Diante dos rumores da saída de Neymar, Mbappé pediu a permanência do brasileiro no PSG.

Campeões da Copa América, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva participaram dos últimos treinamentos, mas ainda não devem ser utilizados pelo técnico Thomas Tuchel neste sábado, contra o Rennes.

Na última partida da pré-temporada, o PSG venceu o Sydney, da Austrália, por 3 a 0. A estreia no Campeonato Francês ocorrerá no próximo dia 11 diante do Nimes, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Neymar só poderá estrear na terceira rodada por causa da suspensão.