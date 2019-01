PSG x Rennes: onde assistir na TV a partida válido pelo Francês

Líder com sobras do Campeonato Francês (veja a tabela), o Paris Saint-Germain enfrenta neste domingo o Rennes, às 18h (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 22ª rodada da competição. PSG x Rennes não terá transmissão para o Brasil.

O PSG iniciou a rodada com 53 pontos, 13 a mais que o segundo colocado, Lille. A equipe de Neymar e Mbappé vem de uma histórica goleada por 9 a 0 sobre o Guingamp. Na quarta-feira, a equipe de Paris bateu o Strasbourg por 2 a 0, pela Copa da França e avançou de fase.

O Rennes também segue adiante na Copa. Na quarta-feira, fez 2 a 0 sobre o Saint-Pryve Saint-Hilaire. No Francês, o time iniciou a rodada na 9ª colocação, com 30 pontos e vem de um empate sem gols com o Montpellier.

Veja os jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira

Marseille x Lille

Sábado

Dijon x Monaco

Guingamp x Reims

Nice x Nimes

Strasbourg x Bordeaux

Domingo

Montpellier x Caen

Amiens x Lyon

Toulouse x Angers

PSG x Rennes

Nantes x Saint Etienne