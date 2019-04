PSG x Strasbourg: como assistir ao vivo ao jogo do Francês

Paris Saint-Germain e Strasbourg se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), em Paris, pela 31ª rodada do Campeonato Francês.

Paris Saint-Germain e Strasbourg terá transmissão do canal online DAZN .

O PSG inicia a rodada na liderança do Francês, com 80 pontos, enquanto o Strasbourg é o nono colocado, com 42 pontos.

O PSG está muito próximo do título francês. O time vem embalado depois de se classificar para a final da Copa da França na quarta-feira ao golear o Nantes por 3 a 0. O time vai disputar o título contra o Rennes no dia 27 de abril.

A notícia ruim para o PSG é a contusão do brasileiro Marquinhos que sofreu uma lesão muscular. O zagueiro saiu de campo pouco antes do intervalo. O PSG, inclusive, está tendo uma série de problemas com as lesões nesta temporada. Neymar (pé), Edinson Cavani (quadril), Ángel Di María (coxa) e Thomas Meunier (joelho) seguem afastados.

Um possível título francês é um respiro para a equipe parisiense, depois de ter sido eliminada nas quartas de final da Copa da Liga pelo Guingamp e nas oitavas da Liga dos Campeões pelo Manchester United.