PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo a partida pela Copa da França

Paris Saint-Germain e Strasbourg duelam nesta quarta-feira, às 18h05 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa da França. A competição é disputada em jogo único, logo, quem perder, está eliminado.

PSG x Strasbourg terá transmissão da Fox Sports. Na primeira rodada, o PSG derrotou o Pontivy por 4 a 0, enquanto o Strasbourg derrotou o Grenoble por 1 a 0.

Já no Campeonato Francês, os dois clubes conquistaram belas goleadas na rodada passada. O PSG, líder disparado do campeonato, massacrou, em casa, o Guingamp por 9 a 0. Já o Strasbourg, fora de casa, aplicou 5 a 1 no Monaco.