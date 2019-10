PSG x Strasbourg: transmissão e horário do jogo pelo Francês

Paris Saint-Germain e Strasbourg se enfrentam neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada do Campeonato Francês.

PSG x Strasbourg terá transmissão pelo canal de streaming DAZN.

A partida marca o retorno de Neymar ao time francês depois de quatro meses. Apesar de entrar em campo pela seleção brasileira em dois amistosos recentemente, o jogador ficou afastado dos jogos até o fim da janela de transferência, quando não conseguiu se transferir para o Barcelona.

A expectativa é para saber como o torcedor do PSG irá receber o brasileiro. Os Ultras já avisaram que Neymar não tem mais direito de errar porque sua postura foi de desrespeito ao clube.

Na tabela, o PSG ocupa o primeiro lugar do Campeonato Francês, com nove pontos. São três vitórias e uma derrota. Já o Strasbourg está na 18º colocação, com três pontos.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA

ENTENDA A NOVELA ENVOLVENDO NEYMAR NOS ÚLTIMOS MESES

O futuro de Neymar durante a janela de tranferência europeia tomou conta dos tablóides, tanto por lá como pelo Brasil. O astro passou, desde que se machucou às vésperas do início da Copa América, pelo seu pior momento na carreira. Como se não bastasse a lesão no pé que o afastou dos gramados por meses, o atacante ainda se envolveu em uma polêmica de um suposto caso de estupro ocorrido em Paris, além de deixar público seu desejo de deixar o Paris Saint-Germain.

Confira aqui, dia por dia, a novela que se estendeu por um longo período e culminou com a permanência de Neymar na equipe francesa.