PSG x Toulouse: onde assistir e horário do duelo pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain recebe o Toulouse neste sábado, às 14h (de Brasília), no Parc des Princes, em duelo válido pelo Campeonato Francês, mas com o time de Neymar e Mbappé pensando em outro torneio já que no meio da semana jogará pela Liga dos Campeões.

PSG x Toulouse terá transmissão da TV5 Monde, canal francês que passa no Brasil. Neymar e Mbappé sofreram lesões durante os jogos de suas seleções na data FIFA e não devem atuar na partida - o francês machucou o ombro, enquanto o brasileiro sentiu o músculo adutor da coxa.

O Paris Saint-Germain tem um jogo decisivo contra o Liverpool na quarta-feira, podendo até ser eliminado precocemente da Liga dos Campeões, e deve entrar com uma formação mista ou completamente reserva.

Até agora, o PSG lidera absoluto no Campeonato Francês, com 13 vitórias em 13 jogos. Por sua vez, o Toulouse está na 15ª colocação com 14 pontos, três acima do Dijon, primeiro time da zona de rebaixamento. O time do sul da França procura se manter distante da zona de rebaixamento e ter uma temporada tranquila, sem risco de cair.