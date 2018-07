PSV goleia e volta a ser campeão holandês após sete anos de jejum

Com o resultado, o PSV chegou aos 79 pontos e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Ajax, que ficou com o título nas últimas quatro temporadas e viu sua supremacia ser encerrada.

No jogo deste sábado, a equipe da casa abriu 2 a 0 com apenas 24 minutos do primeiro tempo, com gols de Luuk de Jong e Memphis Depay. Joey van den Berg descontou o placar logo depois, mas Luuk de Jong voltou a marcar ainda na etapa inicial e Luciano Narsingh decretou o 4 a 1 no finalzinho do segundo tempo.

Esse foi o 22º título holandês conquistado pelo PSV, que é o segundo maior campeão nacional, ficando atrás apenas do Ajax, que acumula 32 taças. O Feyenoord, com 14 troféus, é o terceiro maior vencedor do país cuja seleção nacional ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014.