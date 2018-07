PSV perde em casa e está eliminado da Liga Europa

EINDHOVEN - O péssimo início de temporada do PSV se refletiu em mais uma decepção para a torcida nesta quinta-feira. Apenas na décima colocação do Campeonato Holandês, o time perdeu para o Chornomorets Odesa, da Ucrânia, por 1 a 0, mesmo atuando em casa, e acabou eliminado logo na fase de grupos da Liga Europa. Dja Djedje marcou o único gol do jogo, aos 14 minutos da etapa final.

As duas equipes entraram em campo com sete pontos, brigando pela segunda vaga do grupo à próxima fase. O Chornomorets chegou a dez com a vitória, ficando atrás apenas do Ludogorets Razgrad, que derrotou o Dínamo Zagreb mesmo fora de casa, por 2 a 1, e terminou na liderança da chave, com 16 pontos.

Se o PSV já está eliminado, a Fiorentina derrotou o Dnipro por 2 a 1, em casa, e confirmou a primeira colocação do Grupo E, com 16 pontos. A derrota pouco mudou o panorama dos ucranianos, que também já estavam classificados e encerraram a primeira fase com 12 pontos. Na outra partida da chave, apenas para cumprir tabela, Pandurii e Paços Ferreira empataram em 0 a 0.

Na Espanha, o Valencia entrou em campo para pegar o Kuban Krasnodar com a primeira colocação da chave já garantida, e não passou de um empate por 1 a 1. Também já classificado, o Swansea foi derrotado pelo St. Gallen, fora de casa, por 1 a 0, mas avançou com a segunda colocação do grupo.

Pela chave D, o Maribor, da Eslovênia, entrou na rodada como lanterna da chave, mas venceu o Wigan por 2 a 1, em casa, e foi beneficiado pela vitória do Rubin Kazan sobre o Zulte Waregem, por 2 a 0. Os resultados deixaram Maribor e Zulte empatados na segunda colocação, com sete pontos, mas os eslovenos levam vantagem no confronto direto e avançaram. Já classificado, o Rubin Kazan apenas ampliou sua vantagem na ponta, com 14 pontos.

No Grupo C, o Red Bull Salzburg passou pelo Esbjerg por 3 a 0, em casa, e manteve os 100% de aproveitamento, chegando a 16 pontos, na liderança. A outra vaga para a próxima fase ficou com o próprio Esbjerg, com 12. Apenas cumprindo tabela, o Elfsborg derrotou o Standard Liège por 3 a 1, na Bélgica. Pela chave F, o Eintracht Frankfurt venceu o APOEL Nicosia por 2 a 0 e avançou como primeiro colocado, com 15 pontos. Já o Maccabi Tel Aviv derrotou o Bordeaux por 1 a 0, em Israel, e ficou com a segunda vaga ao chegar aos 11 pontos.