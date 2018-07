PSV vence clássico com Feyenoord por 10 a 0 Na maior goleada da história do Campeonato Holandês, o PSV Eindhoven humilhou o Feyenoord neste domingo de maneira impiedosa. Em casa, o time do brasileiro Jonathan Reis (ex-Cruzeiro) marcou oito gols apenas no segundo tempo e venceu o clássico por 10 a 0.