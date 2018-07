PSV vence em jogo marcado por fratura de lateral do United

Atual campeão holandês, o PSV Eindhoven fez valer o fator campo diante do Manchester United em sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em um jogo marcado por uma fratura sofrida pelo lateral-esquerdo Luke Shaw, que levou a pior em uma dividida com o zagueiro mexicano Hector Moreno, o time da casa venceu por 2 a 1, de virada. Moreno foi o autor do primeiro gol da equipe holandesa neste confronto válido pela primeira rodada do Grupo B, que nesta terça também teve o Wolfsburg superando o CSKA Moscou por 1 a 0, na Alemanha.

Os resultados faz com que o PSV e o time alemão dividam a primeira posição da chave, que terá a sua próxima rodada no dia 30 de setembro, quando o United receberá o Wolfsburg em Manchester, enquanto o CSKA atuará em Khimki, na Rússia, diante da equipe holandesa.

Na partida realizada em Eindhoven, curiosamente quem abriu o placar para o United foi o ex-jogador do PSV Memphis Depay. E o holandês ainda recebeu um passe de seu compatriota Blind, que avançou pelo lado esquerdo e tocou para o atacante. E este passou por dois adversários na grande área com um belo drible e depois finalizou com tranquilidade para as redes na saída do goleiro Zoet, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Ainda na etapa inicial, porém, o PSV empatou com um gol de Hector Moreno. Aos 47 minutos, Lestienne cobrou escanteio da esquerda, o mexicano subiu mais do que a zaga no primeiro pau e cabeceou para a bola desviar em Blind antes de entrar no gol.

Logo no minuto seguinte, Luke Shaw precisou deixar o campo de maca, chorando, depois de ter sofrido fratura na perna direita em dividida com Moreno. Por causa do problema, o jogador inglês foi substituído pelo argentino Marcos Rojo.

E, na etapa final, o PSV acabou marcando o gol da vitória aos 11 minutos. Após saída de bola errada do United, o mexicano Guardado tocou na esquerda para Lestienne, que cruzou de forma certeira para Narsingh cabecear para o chão e acertar o canto esquerdo de De Gea, que nada pôde fazer para evitar o gol.

O técnico Louis van Gaal ainda promoveu as entradas de Fellaini e Antonio Valência no United, mas o time da casa soube segurar o resultado.

Já no outro jogo desta terça pelo Grupo B, o Wolfsburg derrotou o CSKA Moscou por 1 a 0 com um gol de Draxler, aos 40 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da direita e cabeçada de Ricardo Rodriguez à queima-roupa que o goleiro Akinfeev deu rebote.