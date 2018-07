PTB defende Marin e rejeita expulsá-lo do partido: 'Incapaz de cometer crime' Presidente do PTB no estado de São Paulo, o deputado estadual Campos Machado emitiu comunicado oficial na tarde desta quarta-feira para defender o ex-governador José Maria Marin, presidente de honra do PTB Esporte e preso pela manhã em Zurique (Suíça). Ex-presidente da CBF, Marin é acusado de participação em um escândalo de corrupção investigado pela Justiça dos Estados Unidos.