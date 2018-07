Público decepciona na rodada desta quarta de cinzas do Paulistão

SÃO PAULO - O torcedor deu de ombros para a quarta-feira de cinzas do Campeonato Paulista. Nem mesmo o Corinthians conseguiu encher o estádio na partida contra a Portuguesa, no Pacaembu. A torcida preferiu ficar em casa. A 9ª rodada do Estadual, pelo menos em termos de publico, foi um fracasso.

O torcedor total de seis jogos que aconteceram nesta quarta foi de 23.309, média de 4.384 pagantes por partida – até o fim da noite o público da partida entre Paulista e Botafogo, em Jundiaí, ainda não havia sido divulgado.

Sobrou espaço no estádio do Mogi Mirim. Foi de longe o pior público da rodada, entre o time anfitrião e o São Caetano: 1.222 pessoas pagaram entrada. A partida que mais torcida teve foi entre Bragantino e São Paulo, disputado em Bragança Paulista: 8.180 pessoas.

Veja o público pagamte das partidas:

Linense x Mirassol – 2.874 pagantes

Ponte Preta x Ituano – 2.766 pagantes

Mogi Mirim x São Caetano – 1.222 pagantes

Santos x Comercial – 5.100 pagantes

Bragantino x São Paulo – 8.180 pagantes

Portuguesa x Corinthians – 6.167 pagantes

Paulista x Botafogo – não divulgado