Público do Brasileirão deve aumentar com inauguração de Arenas

SÃO PAULO - Ao custo de R$ 8,1 bilhões, os 12 estádios da Copa do Mundo serão a grande novidade do Campeonato Brasileiro. Se confirmada a tendência já observada no último Nacional, essas arenas deverão ser as responsáveis por aumentar a média de público do campeonato e de arrecadação dos clubes com bilheteria.

No ano passado, as seis arenas utilizadas na Copa das Confederações tiveram no Campeonato Brasileiro um público médio 88% superior ao dos estádios antigos. De acordo com estudo feito pela consultoria BDO, Mineirão, Maracanã, Arena Pernambuco, Castelão, Mané Garrincha e Fonte Nova tiveram, em média, 21.774 torcedores por jogo. Nos demais estádios, a média foi de 11.612. A disparidade nos valores de bilheteria foi ainda maior: média de R$ 898.282,00 por jogo contra R$ 252.040,00.

Com os novos estádios, o Campeonato Brasileiro de 2013 teve a maior arrecadação com bilheteria da história (mais de R$ 176 milhões) e um acréscimo de público de 15% em relação do ano anterior, totalizando 5,7 milhões de torcedores em 380 jogos. Para este ano, a expectativa é que essas marcas sejam superadas novamente por causa da inauguração de arenas da Copa do Mundo.

O atual Campeonato Brasileiro marcará a abertura oficial de dois estádios: Arena Corinthians e Arena da Baixada. O Itaquerão receberá o seu primeiro jogo no dia 17 de maio, quando o Corinthians enfrenta o Figueirense. Na semana seguinte, a Fifa assume o controle da arena, palco da abertura da Copa.

O Atlético-PR ainda não definiu o cronograma de eventos em seu estádio, mas é possível que a primeira partida oficial da Arena da Baixada seja realizada no dia 18 de maio, quando o Furacão enfrenta o Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Se em 2013 o Mané Garrincha, em Brasília, foi o estádio com a melhor média de público da competição com 36.644 pessoas por jogo, esse ano a expectativa é que o Itaquerão lidere a lista. A previsão da diretoria do Corinthians, apresentada pelo ex-presidente Andrés Sanchez em reunião do Conselho Deliberativo, é de que a média de público no novo estádio alvinegro supere os 50 mil torcedores.

FATOR NOVIDADE

Assim como ocorreu no ano passado com o Mané Garrincha, a Arena Pernambuco e o Castelão, estádios que receberam jogos de equipes do eixo Rio-São Paulo como mandantes, o mesmo deverá acontecer com a Arena Pantanal, a Arena das Dunas e a Arena Amazônia, inauguradas este ano. Como as cidades de Cuiabá, Natal e Manaus não têm representantes na Série A do Nacional, os administradores desses estádios já negociam com alguns clubes a transferência de partidas para esses locais.

Em 2013, por exemplo, o Santos levou o jogo contra o Flamengo para Brasília, na despedida de Neymar para o Barcelona, e registrou dois recordes. O público de 63.501 pagantes foi o maior do campeonato enquanto a renda de R$ 6.948.710,00 foi a maior da história do futebol brasileiro - depois, foi superada pela bilheteria da final da Libertadores entre Atlético-MG e Olímpica, no Mineirão, de R$ 14.176.146,00.

PARADO

A Copa do Mundo esfriou o mercado de contratações entre os clubes brasileiros. Como muitas empresas têm direcionado verbas de marketing para o Mundial, alguns clubes estão com dificuldades para encontrar patrocinadores. Sem dinheiro em caixa, os clubes, consequentemente, contratam pouco. É o caso do Santos, por exemplo, que tem sobrevivido de patrocinadores eventuais. "Nunca descartamos uma contratação, mas pretendemos ir com esse elenco até a Copa do Mundo", avisou o gerente de futebol Zinho. Como o Brasileiro será interrompido após a 9ª rodada, dirigentes admitem que estão esperando a Copa do Mundo para, então, irem às compras.