Público reclama de cambistas no Mineirão

SÃO PAULO - A presença de cambistas foi a maior reclamação de quem foi ao Mineirão neste sábado e respondeu à pesquisa online do Estado, com 69% das opções por ruim ou péssimo no quesito.

Os torcedores também reprovaram o trânsito e transporte para chegar ao estádio de Belo Horizonte, com 56% de avaliações negativas. Ainda do lado de fora do palco de Japão x México, foram considerados inadequadas pelo público as condições de entrada (56%).

A existência de obras no entorno do Mineirão dividiu opiniões: 37% aprovaram, enquanto 44% acharam insatisfatórias e 19% assinalaram 'regular' como opção.

O interior do estádio agradou um número maior de pessoas, o que tem se mostrado uma tendência em todas as sedes desta edição da Copa das Confederações. As maiores queixas ficaram por conta dos bares e lanchonetes, reprovados por 56% dos pesquisados, banheiros, com 50% de votos para 'ruim' ou 'péssimo', e gramado, que gerou reclamações de 57% do público.

Telões e locução foram aprovados pela maioria dos votantes. Já os quesitos 'segurança', 'acessibilidade', 'orientação' e r'espeito às cadeiras numeradas e cativas' oscilaram entre regular e ótimo.