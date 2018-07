Público reprova área externa e elogia interior do Castelão

SÃO PAULO - A Arena Castelão, em Fortaleza, palco do confronto entre Brasil e México, não está pronta para receber eventos do porte da Copa do Mundo de 2014, é o que aponta a maioria dos leitores que responderam à pesquisa de satisfação do Estado.

Durante a partida, nesta quarta, 74 pessoas que foram ao jogo assinalaram questões relacionadas à qualidade do estádio, com opções de 'ótimo' a 'péssimo'. As maiores críticas foram voltadas às condições do entorno do Castelão, que ainda parece um canteiro de obras, previstas para serem finalizadas somente no ano que vem.

Os quesitos 'Trânsito', 'Transporte' e 'Obras' receberam o maior índice de rejeição, sendo cotados como péssimos por 65% e, os dois últimos, 67% dos pesquisados. As votações também revelaram insatisfação com relação à entrada para a partida (64% assinalaram a opção 'péssimo'), e com a presença de cambistas (57% também deram a pior avaliação para esse item).

Dentro do Castelão, a infraestrutura recebeu elogios com relação a acessibidade (41% optaram por 'ótimo' ou 'bom') e respeito às cadeiras numeradas e cativas (42% votaram positivamente). Perguntas sobre condições do gramado, locução e telões foram respondidas favoravelmente por mais de 50% do público.

Os pontos fracos do interior do Castelão foram os banheiros, reprovados por 48% dos leitores, os bares, considerados ruins ou péssimos por 52%, e a segurança, com mais da metade dos votos para 'ruim' ou 'péssimo'.

O próximo teste da Arena Castelão será no próximo domingo, 23, na partida entre Nigéria e Espanha.