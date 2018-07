Punição de Luis Suárez divide opiniões nas redes sociais

Após o anúncio da punição dada pela Fifa ao jogador Luis Suárez, que mordeu o italiano Giorgio Chiellini em campo durante a partida entre Itália x Uruguai, as opiniões se dividiram nas redes sociais. Muitos uruguaios consideram os nove jogos e quatro meses longe das atividades do futebol exagerados por parte da entidade, enquanto outros lembraram que como reincidente, o uruguaio devia receber uma medida exemplar.

Ao redor do mundo, os torcedores e fãs da Copa do Mundo usaram o Twitter para dar suas opiniões sobre o caso. Como a Fifa não aceita nenhuma espécie de efeito suspensivo, Suárez deve fica fora das partidas restantes do Mundial. O caso pode ainda virar uma batalha judicial, pois a delegação uruguaia já indicou que vai recorrer da decisão.