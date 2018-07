Punição é mantida e Corinthians jogará sem torcida O Corinthians terá mesmo de jogar com portões fechados contra o Millonarios nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) recusou a apelação do clube, que tentava reverter a punição aplicada pela entidade após a morte do jovem boliviano Kevin Douglas Beltrán Espada, de 14 anos, no jogo contra o San José, na última quarta-feira, em Oruro, na Bolívia, onde o garoto foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana no Estádio Jesus Bermúdez.