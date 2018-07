Punida pela Fifa, Etiópia fará jogo decisivo no Congo

O jogo em questão valerá pela rodada final do Grupo A das Eliminatórias da África e estava inicialmente previsto para acontecer na República Centro-Africana, mas foi transferido pela Fifa para o Congo por razões de segurança naquele país, que vive um período de conflitos internos mais intensos depois que François Bozizé, ex-presidente daquele país, foi deposto.

No mês passado, a partida entre a República Centro-Africana e a África do Sul, também válida pelas Eliminatórias, foi realizada em Camarões também por motivo de segurança.

Atuando em campo neutro, a Etiópia precisa vencer para garantir a sua classificação para os playoffs que contarão com a presença de dez seleções africanas que lutarão por classificação ao Mundial. Antes de serem punidos pela Fifa, os etíopes haviam garantido vaga nestes playoffs, mas a escalação de Minyahile Beyene, que estava suspenso, fez a Fifa reverter o resultado positivo de 2 a 1 para uma derrota por 3 a 0 para Botsuana.

Faltando uma rodada para o encerramento do Grupo A das Eliminatórias Africanas, a Etiópia soma 10 pontos, dois a mais do que a África do Sul e três à frente de Botsuana, ambos ainda com chances de classificação. Na rodada final desta chave, no dia 7 de setembro, a África do Sul vai receber Botsuana, enquanto a seleção etíope pegará a já eliminada República Centro-Africana.

Com a punição aplicada aos etíopes, apenas Tunísia, Costa do Marfim, Egito e Argélia já estão classificados para os playoffs que definirão os cinco representantes africanos no Mundial que será realizado no Brasil.

Também nesta quarta-feira, a Fifa anunciou que o Senegal fará um duelo decisivo contra Uganda, pelo qualificatório para a Copa, em Marrocos, por causa de uma outra punição aplicada aos senegaleses.