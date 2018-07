Punida, Roma jogará com doissetores fechados em estádio

ROMA - A Roma foi punida nesta quinta-feira com o fechamento de dois setores do Estádio Olímpico nos dois próximos jogos que disputar como mandante. No caso, as áreas que ficam atrás dos dois gols do local ficarão interditadas como fruto do comportamento dos torcedores do clube na partida de ida da semifinal da Copa da Itália, contra o Napoli, na última quarta, na capital do país.

No duelo, que terminou com vitória por 3 a 2 do time romano, foram ouvidos cânticos territoriais de teor discriminatório contra Nápoles. No caso, esses torcedores, conhecidos como ultras e que proferiram esse tipo de coro, ficam posicionados justamente nestes setores que foram interditados.

Punida, a Roma jogará com o Estádio Olímpico com sua capacidade mais limitada nas partidas contra Sampdoria e Inter de Milão, ambas válidas pelo Campeonato Italiano. Anteriormente, em outubro, o clube romano também foi punido com a interdição de setores do local, por um jogo, por causa do comportamento da torcida da equipe em um confronto da Série A nacional, justamente contra o Napoli.