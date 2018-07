Punida, torcida organizada do Atlético-PR promete continuar nos estádios

CURITIBA - No final da tarde desta terça-feira, a torcida organizada "Os Fanáticos", que está suspensa de entrar em estádios de futebol por seis meses, por medida do Ministério Público do Paraná, informou em entrevista coletiva que, mesmo com a punição, continuará frequentando as arquibancadas em jogos do Atlético-PR.

A decisão de suspender a torcida organizada atleticana foi tomada por meio de um termo de ajuste de conduta (TAC), que foi assinado pela própria diretoria da "Os Fanáticos", pela direção do Atlético-PR e pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), na manhã desta terça-feira, em Curitiba.

A punição é consequência da violenta briga entre torcedores de Atlético-PR e Vasco, ocorrida no último domingo, na Arena Joinville (SC), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto nas arquibancadas, quatro pessoas acabaram sendo hospitalizadas e três foram presas em flagrante pela polícia.

Mas o ex-vereador Julio Sobota (PSC), conhecido como Julião da Caveira, que reassume a presidência da "Os Fanáticos" a partir de janeiro, disse que os torcedores da organizada vão continuar indo aos estádios, apenas não estarem mais caracterizados com os trajes da uniformizada. "Muitos de nós são sócios do clube e estarei lá em meu lugar, só não estaremos caracterizados", disse ele.