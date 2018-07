Punido, Corinthians enfrentará o Vitória em Cuiabá pelo Brasileirão

A CBF confirmou na tarde desta sexta-feira que o confronto entre Corinthians e Vitória, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado na Arena Pantanal. O clube paulista foi punido com a perda de um mando de campo e por isso sediará a partida em Cuiabá no próximo dia 22.

A punição foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) depois que torcedores organizados do time brigaram durante o clássico com o São Paulo, no último dia 21. Com a sanção, o Corinthians teria que sediar uma partida a 100km de distância da capital paulista.

Antes que a Arena Pantanal fosse confirmada como sede, a expectativa era de que o confronto acontecesse no interior de São Paulo. Neste sábado, o Corinthians atuará diante do Botafogo em Manaus, na Arena Amazônia, por opção do time carioca, que será o mandante.