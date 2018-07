Punido, Corinthians mantém venda para jogos em casa

A negociação dos bilhetes, por enquanto, é apenas para integrantes do plano Fiel Torcedor. A partir de quinta-feira, será possível a compra nas bilheterias do Parque São Jorge, Pacaembu e outros quatro pontos das lojas Poderoso Timão.

"Mantivemos o padrão adotado há algum tempo de abrir o pacote de venda de três jogos. Nesse consta o confronto com o Náutico, no domingo passado, Goiás e Cruzeiro. E a venda foi iniciada antes da punição. Já estávamos vendendo e só vamos parar em caso de alguma orientação do departamento jurídico", informa o diretor de arrecadação do Corinthians, Lúcio Blanco.

De acordo com Lúcio Blanco, o clube não deu nenhuma orientação para a suspensão das vendas. Pelo contrário, a ordem é divulgar que o jogo contará com os corintianos para alavancar as vendas.

"Caso aconteça alguma reviravolta e a CBF defina esse jogo, daí sim paramos com as vendas", diz Lúcio. Daí, o torcedor teria duas opções: receber o dinheiro de volta ou escolher outro jogo para adquirir seu bilhete.

Os preços variam entre R$ 30 para o Tobogã, e R$ 180 para o setor VIP. Cadeira laranja custa R$ 70 e numerada, R$ 100. As arquibancadas já estão esgotadas para os dois jogos.