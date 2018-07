Punido, Guto Ferreira não irá comandar a Ponte Preta no sábado

Em julgamento nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Guto Ferreira foi punido com um jogo de suspensão por causa da sua expulsão na partida diante do Avaí, que aconteceu no dia 21 de outubro, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 31ª rodada da Série B. Sendo assim, ele não poderá comandar o time da Ponte Preta neste sábado, contra o Bragantino, em Bragança Paulista - o clube de Campinas, porém, ainda tenta um efeito suspensivo.

Com a punição, Guto Ferreira não pode fazer qualquer contato com a equipe durante a partida. Diante disso, o auxiliar Alexandre Faganello, que já comandou a Ponte contra o Vasco, pela 32ª rodada, ficará novamente no banco de reservas diante do Avaí.

Guto Ferreira foi expulso na partida contra o Avaí ainda no intervalo, após reclamar com a arbitragem de um gol mal anulado no primeiro tempo. Como ele, o técnico Geninho, do time catarinense, também foi excluído do jogo e punido pelo STJD - recebeu, porém, dois jogos de suspensão, porque, além da expulsão, teria xingado a arbitragem.

A partida contra o Bragantino é vista pela Ponte como uma verdadeira decisão. Com o empate do Avaí com o Oeste, por 0 a 0, na última terça-feira, uma vitória em Bragança Paulista garante matematicamente o acesso antecipado para o clube de Campinas.

Com desgaste físico, o volante Juninho será o único desfalque da Ponte nesta partida. Adílson Goiano, que já foi titular contra o Sampaio Corrêa, na última rodada, será o substituto, já que Fernando Bob retorna de lesão.