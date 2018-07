Punido, Michel Bastos pega 3 jogos de gancho no STJD

A expulsão pela entrada dura no meia Everton, do Flamengo, no confronto do último dia 24 pelo Brasileirão, saiu cara para o meia Michel Bastos no São Paulo. O jogador foi julgado nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabou punido com três jogos de suspensão. Como já cumpriu um, pelo cartão vermelho, desfalcará o time paulista em duas partidas.

O STJD julgou Michel Bastos com base no artigo 254, parágrafo I, inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Praticar jogada violenta. Qualquer ação cujo emprego de força seja compatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade".

Pesou contra o jogador o fato de ser reincidente, já que ele já havia sido expulso no Brasileirão contra o Figueirense, em agosto. "Pela reincidência e pela jogada violenta, aplico pena de suspensão por três jogos a Michel Bastos. O voto foi acompanhado pelos demais auditores presentes", comentou o auditor Luis Felipe Procópio de Carvalho.

No lance em questão, Michel Bastos atingiu Everton com um duro carrinho no tornozelo durante o confronto que acabou empatado em 2 a 2. Até a defesa do São Paulo admitiu a violência da jogada, mas pediu uma pena branda. "Foi sim uma jogada violenta, mas considerando o denunciado ser primário no artigo, a defesa pede que seja levado isso em consideração para punição no sentido pedagógico", disse o advogado são-paulino Roberto Armelin durante o julgamento.

Como já cumpriu a primeira partida da suspensão, Michel Bastos irá desfalcar o São Paulo nos confrontos diante de Atlético-MG, no próximo domingo, em Belo Horizonte, e Bahia, dia 19, no Morumbi. Diante do Atlético-PR, nesta quarta, ele está liberado para jogar e vai a campo porque o titular Alvaro Pereira está com a seleção uruguaia.