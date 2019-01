Punido, Müller perderá jogos do Bayern contra o Liverpool na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique terá uma baixa de peso para os dois jogos contra o Liverpool pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante Thomas Müller foi punido pela Uefa nesta sexta-feira com suspensão nos dois jogos do confronto que vale vaga nas quartas de final.

O painel disciplinar da Uefa aplicou a punição por conta da jogada considerada violenta do jogador na última partida do Bayern na competição, contra o Ajax, em dezembro, pela rodada final da fase de grupos.

No segundo tempo daquela partida, que terminou empatada por 3 a 3, Müller protagonizou jogada incomum ao tentar buscar a bola no alto com o pé e acabou acertando uma "voadora" na cabeça do lateral argentino Nicolas Tagliafico, que precisou de atendimento médico em campo aos 29 minutos.

O lance imprudente rendeu o cartão vermelho ao jogador alemão. Agora o painel da Uefa acrescentou um jogo a mais de suspensão. O primeiro jogo entre Bayern de Liverpool será disputado na Inglaterra, no dia 19 de fevereiro. A volta será em 13 de março, no Allianz Arena.

No mesmo jogo, o defensor Maximilian Woeber, do Ajax, também foi expulso, em outro lance. Como punição adicional, a Uefa também vetou o jogador das oitavas de final. Assim, ele será baixa certa do time holandês para os dois duelos contra o Real Madrid.

Além disso, a Uefa multou o Ajax em 20 mil euros (cerca de R$ 85 mil) e o Bayern em 8 mil euros (R$ 34 mil) por conta de outros incidentes envolvendo a torcida de ambos os times.