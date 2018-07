Punido no STJD, Durval desfalca Santos neste sábado

Durval foi condenado por "praticar jogada violenta", de acordo com o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), após dar um carrinho no atacante Lins, do Criciúma, em jogo do Brasileirão disputado no dia 5 de junho. Na ocasião, ele recebeu cartão amarelo do árbitro.

A procuradoria do STJD entendeu que Durval merecia mais do que o cartão amarelo naquela jogada. Por isso, entrou com uma ação que pedia punição ao zagueiro do Santos. No julgamento, ele poderia pegar suspensão de um a seis jogos. E, ao ser condenado, acabou recebendo a pena mais leve.

Com a suspensão de última hora de Durval, o técnico Claudinei Oliveira deve escalar o zagueiro Gustavo Henrique para formar dupla com Edu Dracena diante do Vitória. Para o Santos, ganhar neste sábado é fundamental para evitar terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.